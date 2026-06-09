【モデルプレス＝2026/06/09】少女時代のチェ・スヨン（CHOI SOO YOUNG／36）と俳優のチョン・ギョンホ（Jung Kyung Ho／42）が破局したことがわかった。6月9日、韓国現地メディアが報じた。【写真】少女時代メンバーの“お泊り”プラベショット◆チョン・ギョンホ＆チェ・スヨンが破局9日、スヨンの事務所は「2人が破局したのは事実だ。今後は良い同僚として過ごすことにした」と韓国現地メディアの取材に対して明らかにした。◆