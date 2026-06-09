チョン・ギョンホ、チェ・スヨン（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/09】少女時代のチェ・スヨン（CHOI SOO YOUNG／36）と俳優のチョン・ギョンホ（Jung Kyung Ho／42）が破局したことがわかった。6月9日、韓国現地メディアが報じた。

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◆チョン・ギョンホ＆チェ・スヨンが破局


9日、スヨンの事務所は「2人が破局したのは事実だ。今後は良い同僚として過ごすことにした」と韓国現地メディアの取材に対して明らかにした。

◆チョン・ギョンホ＆チェ・スヨン、14年交際の“長期恋愛カップル”


ギョンホとスヨンは、2012年に恋人となり、2014年から公開恋愛。韓国芸能界を代表する長期恋愛カップルとして知られており、交際14年で破局した。（modelpress編集部）

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