10日（水）は西日本や東海、北陸では晴れる所が多いでしょう。関東甲信は雲が広がりやすく、所々でにわか雨がありそうです。東北南部は晴れますが、東北北部から北海道は雲が多く、朝まで雨の残る所がある見込みです。沖縄は前線や低気圧の影響で雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となるおそれもあるため、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに十分注意してください