6月1日、俳優の横浜流星さんが第35回日本映画批評家大賞にて映画『国宝』での演技が評価され、助演男優賞を受賞しました。昨年には大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合）の主演を果たし、トップ俳優の仲間入りをしたばかり。今や日本映像界の至宝となった横浜さんですが、その華々しい活躍の裏には、半年間仕事が途絶え、オーディションに落ち続けた空白の季節がありました。◆特撮で脚光を浴びるも、仕事は全