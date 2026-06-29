IKEA立川、屋上を開放し「花火鑑賞イベント」を開催。会員＆5000円以上の購入で応募できるよ〜。《応募は7月5日まで》

2026年7月25日、立川まつり国営昭和記念公園花火大会が開催されます。

これに合わせて、IKEA立川の屋上では花火鑑賞イベントの開催が決定。メンバーシップクラブ会員を対象に、抽選で500人を無料で招待します。

大きな買い物は今がチャンスかも...？

花火鑑賞イベントの会場は、IKEA立川 屋上。国営昭和記念公園花火大会で打ちあがる約5000発の花火を、ゆったりと鑑賞できます。

対象となるのは、IKEA Family（入会費・年会費無料）で、かつ26年6月6日から7月5日までの期間に、IKEA 立川もしくはIKEA 渋谷で家具・雑貨を1会計5000円以上購入した人です。

商品を購入後、応募用リンクもしくは店内ポスターの2次元コードから、購入情報やIKEA Family情報を入力し応募してください。

応募締め切りは7月5日。抽選結果は7月13日にメールで配信されます。

なお、イベントの申し込みは1カウントにつき1回のみ。参加人数は、最大5人（大人2人＋子供3人）まで。

夏の夜空を彩る、立川市内最大規模の花火イベントを、ゆったり広々空間で楽しめるチャンス。

気になる人はチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）