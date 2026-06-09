ホロライブプロダクション初の公式スマートフォン向けゲーム『hololive Dreams』のオリジナルシール付きスナック「hololive Dreams スナック vol.2 うま塩味」が、6月9日より発売される。 関連：【画像あり】ゲーム内に登場する華やかなライブ衣装ラインナップ一覧 『hololive Dreams』（略称「ホロドリ」）は、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の総勢50名以上のタレントが参加する、