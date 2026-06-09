ホロライブプロダクション初の公式スマートフォン向けゲーム『hololive Dreams』のオリジナルシール付きスナック「hololive Dreams スナック vol.2 うま塩味」が、6月9日より発売される。

関連：【画像あり】ゲーム内に登場する華やかなライブ衣装 ラインナップ一覧

『hololive Dreams』（略称「ホロドリ」）は、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の総勢50名以上のタレントが参加する、ホロライブ初の公式スマートフォン向けゲーム。「ホロライブ」の音楽をリズムゲームとして楽しめるほか、自分だけの譜面を作って遊べる「クリエイト譜面」など、多彩な機能を搭載している。

本商品は、サイバーエージェントが手がけるシール付きスナック菓子の第2弾。全国のファミリーマート約16,400店舗やアニメイトなどの各種店舗で販売されるほか、Cyber Goods Storeでのオンライン販売も実施される。アミューズメント施設「GiGO」では、限定BOXが順次展開される。

vol.2には総勢16名のタレントが登場。ゲーム内に登場する華やかなライブ衣装を身に纏った「ゲームオリジナルイラストシール」が、ランダムで1枚封入されている。

参加タレントは、百鬼あやめ、癒月ちょこ、大空スバル、兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン、角巻わため、常闇トワ、姫森ルーナ、クレイジー・オリー、アーニャ・メルフィッサ、パヴォリア・レイネ、IRyS、オーロ・クロニー、ハコス・ベールズの16名（順不同）。

あわせて、Cyber Goods Store公式X（@Cyber_goods）では、発売を記念したプレゼントキャンペーンを開催。抽選で3名に「vol.2シールコンプリートセット」がプレゼントされる。応募方法は、公式Xアカウントをフォローのうえ、該当ポストをハッシュタグ「#ホロドリスナック_vol2」を付けて引用ポストする形式。応募期間は6月9日10:00から6月15日23:59まで。

また、全国のGiGO直営アミューズメント施設では、対象のクレーンゲームに500円を投入した利用者へ、限定ノベルティとして「クリアしおり」がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）