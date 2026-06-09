9日（火）は低気圧や前線の影響で全国的にくもりや雨となり、北海道や沖縄では雷雨になる所もあるでしょう。沖縄では雷を伴った激しい雨の降る所もありそうです。東日本や西日本では太平洋側を中心に午後も所々で雨が降りますが、日本海側や東北では次第に天気が回復に向かう見込みです。10日（水）は西日本から北日本では晴れる所が多くなりそうです。ただ、関東や北海道では雲が広がりやすく、午前中は所々でにわか雨があるでし