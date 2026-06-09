きょう9日（火）は、梅雨前線の停滞に伴って活発な雨雲がかかる、奄美地方で大雨でしょう。雷を伴い激しい雨の降るおそれがあります。土砂災害などに警戒が必要です。九州南部も断続的に雨が降り、屋久島などでも雨脚が強まりそうです。前線は次第に南下し、夜遅くからは沖縄本島地方で雨が強まる予想です。本州付近は、太平洋側では雲が広がり、朝のうちは雨の残る所があるでしょう。また、低気圧が近い北海道はぐずついた天気が