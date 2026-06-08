倉敷翠松 対 就実シゲトーアリーナ岡山6日 岡山県の高校総体。バスケットボール女子の決勝は6日、県総体3連覇を狙う倉敷翠松と、その倉敷翠松に2025年の決勝で敗れた就実が対戦しました。 序盤は就実ペースの試合展開となります。第1Qでは、9番・中村凜が得意のディープスリー！25対14とリードします。 しかし、第2Qに倉敷翠松が反撃に出ます。チームの大