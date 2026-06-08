共働き世帯が増えるにつれ、住宅購入の場面でも夫婦が共同でローンを組む「ペアローン」を選ぶケースが目立ってきた。借入可能額が単独の倍近くに膨らむため、手が届かなかったはずの物件に手が届く。住宅ローン控除も夫婦それぞれで受けられるため、節税面の恩恵も大きい。理想のマイホームへの夢が一気に現実味を帯びる仕組みだ。 ところが、脱・税理士の菅原氏はこの選択肢に対して「おすす