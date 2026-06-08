ブラジルサッカー連盟（CBF）は7日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバーの入れ替えを発表した。今回の発表によれば、直近のエジプト代表との国際親善試合で負傷交代したDFウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）が内転筋の損傷と診断された。右サイドバックの主軸として自身初のワールドカップでの活躍も期待されたが、無念の離脱が決定した。同選手に代わってマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が決定的と