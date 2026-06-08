織田信長が生涯でもっとも苦戦した敵は誰か。歴史評論家の香原斗志さんは「10年にわたる戦いをした浄土真宗の拠点・大坂本願寺だ。信長には彼らと長期戦をしてでも手に入れたいものがあった」という――。■なぜ信長は本願寺攻めにこだわったのか織田信長の宿敵としては、いくつもの名前が挙げられる。甲斐（山梨県）の武田信玄や越後（新潟県）の上杉謙信はもとより、畿内で暗躍した三好三人衆（三好長逸、三好宗渭、岩成友通）、