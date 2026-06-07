YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が「【JAPAN FIREWORKS EXPO2026】万博花火圧巻のフィナーレ2026/6/7」を公開しました。大迫力で夜空を彩る、万博花火のフィナーレの様子が収められています。 動画の序盤では、真っ暗な夜空に単発の花火が打ち上がります。その後、低い位置で扇状に広がる花火や、赤、緑、黄色など色鮮やかな花火が次々と連発され、空を明るく照らし出します。ナレーションやBGMはな