【漫画】「息子がアレルギーで舌下免疫療法をはじめた話」を読む【漫画】本編を読む秋の花粉が飛来しており、つらい思いをしている人も多いのではないだろうか？今回は、アレルギー症状がひどく、小学生で舌下免疫療法を受けることにした息子をもつエェコ(@nakiri_aik)さんの実録漫画「息子がアレルギーで舌下免疫療法をはじめた話」をお届けする。舌下免疫療法とはどのようなものか、メリットやデメリットまで、漫画でわかりやす