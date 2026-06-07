きょうの県内は、雲が広がり、午後はところによって雨が降りました。あすにかけて雨が降りやすい天気になりそうです。きょうの県内は、湿った空気の影響で雲が広がったものの、新緑がまぶしい1日となりました。日中の最高気温は、富山市で24・1度高岡市伏木で22・8度など、きのうより低く、ほぼ平年並みで、午後には雨が降ったところがありました。あすも湿った空気と低気圧の影響で、午後は次第に各地で雨となりそうです。