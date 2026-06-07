奥川が放った打球が生んだ“珍事”■ヤクルト ー 日本ハム（7日・神宮）神宮球場の“珍事”が話題となっている。セ・リーグ2位のヤクルトは7日、本拠地で日本ハムと対戦。3回の攻撃中に起きたドタバタ劇に、ファンが「お互い気遣っているのが微笑ましい」「ほっこりする」と反応した。2点を追う3回、ヤクルトは8番の奥川恭伸投手が先頭で打席に入った。今季打者としては16打数無安打で12三振。しかし、この打席は右腕・北山亘