「言ってる意味わかります？」と話すママ友【漫画を読む】「言ってる意味わかります？」と話すママ友だが…!?まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作の26〜30話までをお届けするとともに、作者に要望を強く通そうとするような保護者を対応した体験談な