元カレの粘着質な嫌がらせに悩まされ、疲れ果てている依頼者。【漫画】本編を読む子どもの頃から漫画に親しみ、ユーモアあふれる作品を描き続けている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。「夜逃げ屋日記」は、DV被害やストーカー被害などに苦しむ依頼者を夜逃げによって救い出した実話をベースにした人気シリーズである。今回は第23話を紹介するとともに、本作に登場するようなストーカー被害について作者に話を聞いた。■ストー