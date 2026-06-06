SNSが炎上する事態にパニックになる販売員【漫画】本編を読むぼのこ(@bono_gurai)さんは、SNSやブログを中心にリアル＆コミカルな漫画をいくつも公開している。2026年6月現在も連載中の漫画『アパレる』はアパレル店員の日常がリアル＆コミカルに描かれている。今回は、アパレル店員の経験がある作者に店員のSNSアカウントが炎上することなどについてもインタビューした。307-5他店でも有名な販売員として知られるダテさんは、個人