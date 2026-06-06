アパレル店員のSNSがまさかの炎上!?お店に無言電話が殺到＆本社も至急対応する事態へ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ぼのこ(@bono_gurai)さんは、SNSやブログを中心にリアル＆コミカルな漫画をいくつも公開している。2026年6月現在も連載中の漫画『アパレる』はアパレル店員の日常がリアル＆コミカルに描かれている。今回は、アパレル店員の経験がある作者に店員のSNSアカウントが炎上することなどについてもインタビューした。
この方は以前からアンチコメントをする人のようで、営業妨害だと感じたダテさんは「買わない人は黙っててください」などの返信をしてしまう。
翌朝、目が覚めてスマホを見ると、なんと昨日の返信内容が都合のいい部分だけ切り取られて拡散され、アカウントが炎上しているではないか!?急いで元の投稿を見てみると、批判的なコメントが「この服買うか迷ってる」という内容に書き換えられていた。
コメントがどんどん増えていく事態にパニックになったダテさんは、大事になる前に自分の返信を消してしまう。その後出社をすると、お店には無言電話が殺到。本社にまでお客さまからメールが届いたことで、本社勤務のオニユリさんもやって来ていた。
店長から問題のやり取りを見せてほしいと言われたが、ダテさんは正直に消してしまったことを話す。それを聞いた店長とオニユリさんは驚愕するも、元ネタが残ってないと対処をすることが難しくなってしまう…。
ダテさんはオニユリさんからしばらくSNSの更新を控えるよう指示をされ、状況次第ではアカウントの非公開も検討するという。そして状況が落ち着くまでの間、売り場ではなく本社で待機をするように言われる。
けれど、ダテさんは「どんな形でも構いません」「どうか…販売の仕事は続けさせてください」と頭を下げて2人に強くお願いする。数日後、ダテさんはしばらくの間、三ツ星百貨店の店舗で勤務をすることになるのであった。
――本作のように、実際にアパレル店員の個人アカウントが炎上することはあるのでしょうか？
私がアパレル店員として勤務していた頃は、今ほどSNSが身近な存在ではなかったため、同様のケースはまだ少なかったように思います。一方で昨今は、販売員やスタッフ個人の発信が注目される場面も増えてきました。その分、発信内容や受け取られ方によって、思わぬ形で炎上につながるケースも時々見かけます。
――今回の件で、ダテさんは三ツ星百貨店にしばらく勤務することになりましたね。ぼのこさん自身、本社の考えは妥当だと思いますか？
正直なところ、妥当かどうかを一概に判断するのは難しいと感じています。顧客づくりやブランド認知の施策として、個人の発信力を活かしたSNS運用を取り入れる企業やお店も増えている一方で、実際にトラブルが起きた後の対応やルール整備については、まだ模索段階にある組織も少なくないように思います。
本作では、アパレル店員の日常をリアル＆コミカルに描いている。ぼのこさんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある人はこの機会にぜひ一度読んでほしい！
取材協力：ぼのこ(@bono_gurai)
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