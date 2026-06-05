“ピッチング・ニンジャ”が公開した映像が話題マウンドで見せた“仕草”にファンの興味が集まっている。ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発し6回無失点で今季6勝目。マウンドでの一瞬を捉えた映像が、「何でもできる大谷さん」「可愛い」と話題となっている。この試合、大谷は「1番・投手兼指名打者」で出場し、投打で躍動しチームの勝利に貢献。打っては3安打2四球で塁上