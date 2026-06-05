「社会保障国民会議」に党の代表として出席している古川元久衆院議員は、2026年6月5日の同氏のブログで、食料品消費減税の1％案が新聞、テレビを賑わせていることを「とんでもない」と強く批判した。「来年4月から1％で実施」と決まっているかのような報道古川氏によれば、「2年間限定の食料品消費税ゼロ」の議論はこれからだというのに、新聞、テレビでは「来年4月から1％で実施」と決まっているかのように伝えられている。本当に