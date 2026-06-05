現在の北アフリカ、主にアルジェリアには民衆のために大国と戦った女王「ディヒヤ」の伝説があります。一体どんな人物だったのか、科学系YouTubeチャンネルのKurzgesagtが解説しています。Her Visions Defeated an Army - YouTube7世紀、現在のチュニジアとアルジェリア東部にあたる沿岸地域は、カルタゴの都市から統治するビザンツ帝国の支配下にありました。しかし、大西洋まで続く広大な内陸部は、ビザンツ人がムーア人と呼び、