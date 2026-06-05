衆院選挙や自民党総裁選で、公設第1秘書が他候補を誹謗中傷する動画をSNS投稿したとする週刊文春報道について、高市首相は2026年6月5日の参院予算委員会で、動画を作成したという男性の音声データの相手が秘書であるか確認できないと、あらためて否定した。「違和感がありました」と秘書の関与を改めて否定問題の音声データは週刊文春が有料サイトで公開している。「news every.」（日本テレビ系）は6月5日放送で「疑惑は晴れたの