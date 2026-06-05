スーパースターが一堂に会した“超豪華CM”が、大きな反響を呼んでいる。北中米ワールドカップ開幕を目前に控え、スポーツブランドのナイキが公開した新CMが話題となっている。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドも自身のSNSで映像を紹介し、世界中のファンから驚きの声が寄せられた。６分間に及ぶ映像は、フランス代表FWキリアン・エムバペのCM撮影の舞台裏を思わせるシーンからスタート。ひとつのサッカーボール