満栄工業による住民説明会 岡山県吉備中央町の浄水場から、有害性が指摘されている有機フッ素化合物「PFAS」が検出された問題です。4日、原因とされた使用済み活性炭を置いていた地元の活性炭の再生業者「満栄工業」が初めて住民向けの説明会を開きました。 説明会は非公開で開かれ、地元の住民約90人が参加しました。 満栄工業などによりますと、説明会では問題となった活性炭が大手化学メーカー「ダ