『エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV』第2回が6月5日放送！毒舌の化身・井口さん世の中のトレンドが「なぜ流行しているのか」を、感覚ではなく“根拠(エビデンス)”をもとに探っていく情報バラエティ番組『エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV』。待望の第2回が、2026年6月5日深夜24時30分よりテレビ埼玉にて放送される。 ■今回のテーマは「サワーの楽しみ方」！ビール党・井口さんの反応は？今回は「ビール党・井口も納