ニセ番組じゃなかった…!?まさかのMC交代も！『エビデンス・ポリス ウォーカープラス TV』第2回放送、6月5日24時30分から
毒舌の化身・井口さん
世の中のトレンドが「なぜ流行しているのか」を、感覚ではなく“根拠(エビデンス)”をもとに探っていく情報バラエティ番組『エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV』。待望の第2回が、2026年6月5日深夜24時30分よりテレビ埼玉にて放送される。
■今回のテーマは「サワーの楽しみ方」！ビール党・井口さんの反応は？
収録場所は、東京・新宿の「焼肉ホルモンたけ田 新宿店」。番組では、同店のメニューを実際に味わいながら、系統の異なる料理とサワーの組み合わせを検証する。さらに、卓上の蛇口からサワーが注がれる同店ならではの演出や、サッポロビールの「サッポロサワー 氷彩１９８４」についても紹介。ビール党の井口さんの考え方に、果たして変化は生まれるのだろうか。
■新MCにみなみかわが就任！息の合ったトークにも注目
第2回放送のMCはみなみかわさんが担当。番組冒頭では、第1回から続投となる井口さん・小宮さんから「僕たちは続投、あなたは新入り」と早速歓迎(？)を受ける一幕も。
また、井口さんが「嘘番組かと思ったら本当に放送された。ちゃんとYouTubeもある」と前回を振り返り、みなみかわさんが「え！ほんまにあるんですか！」と驚きをもって応じるなど、和気あいあいとした爆笑必至のスタートとなっている。
果たして「懐疑派」として参加した井口さんの心に変化は生まれるのか？その結末はぜひ番組で見届けてほしい！
＜番組・放送概要＞
■番組名：エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV
■放送日時：2026年6月5日(金) 24時30分〜25時00分
■放送局：テレビ埼玉
【出演者】
■MC：みなみかわ
■出演：井口浩之(ウエストランド)、小宮浩信(三四郎)
■有識者：もあいかすみ(管理栄養士)
【配信情報】
■リアルタイム配信(番組公式X特設ページ)：https://x.com/i/events/2036610177621749760
■見逃し配信：TVer：https://tver.jp/series/sro2a7t7te
■番組アーカイブ：
YouTube：https://www.youtube.com/@walkerplustv
番組公X：https://x.com/i/events/2036610177621749760