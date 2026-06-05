『エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV』第2回が6月5日放送！


毒舌の化身・井口さん

世の中のトレンドが「なぜ流行しているのか」を、感覚ではなく“根拠(エビデンス)”をもとに探っていく情報バラエティ番組『エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV』。待望の第2回が、2026年6月5日深夜24時30分よりテレビ埼玉にて放送される。

■今回のテーマは「サワーの楽しみ方」！ビール党・井口さんの反応は？

今回は「ビール党・井口も納得？食事の旨みを引き出す“サワーの楽しみ方”」をテーマに、お酒と食事の相性を検証。 ビール党を公言する井口浩之さん(ウエストランド)が「懐疑派」、サワー好きの小宮浩信さん(三四郎)が「肯定派」として、サワーの魅力について激論を展開。さらに、管理栄養士で料理研究家のもあいかすみさんが有識者として出演し、ビールとサワーが料理の味わいにどのような影響を与えるのかをわかりやすく解説する。

毒舌の化身・井口さん


収録場所は、東京・新宿の「焼肉ホルモンたけ田 新宿店」。番組では、同店のメニューを実際に味わいながら、系統の異なる料理とサワーの組み合わせを検証する。さらに、卓上の蛇口からサワーが注がれる同店ならではの演出や、サッポロビールの「サッポロサワー 氷彩１９８４」についても紹介。ビール党の井口さんの考え方に、果たして変化は生まれるのだろうか。

井口さんと阿吽の呼吸を見せる三四郎さん


■新MCにみなみかわが就任！息の合ったトークにも注目

第2回放送のMCはみなみかわさん


第2回放送のMCはみなみかわさんが担当。番組冒頭では、第1回から続投となる井口さん・小宮さんから「僕たちは続投、あなたは新入り」と早速歓迎(？)を受ける一幕も。

また、井口さんが「嘘番組かと思ったら本当に放送された。ちゃんとYouTubeもある」と前回を振り返り、みなみかわさんが「え！ほんまにあるんですか！」と驚きをもって応じるなど、和気あいあいとした爆笑必至のスタートとなっている。

果たして「懐疑派」として参加した井口さんの心に変化は生まれるのか？その結末はぜひ番組で見届けてほしい！

＜番組・放送概要＞

■番組名：エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV

■放送日時：2026年6月5日(金) 24時30分〜25時00分

■放送局：テレビ埼玉

【出演者】

■MC：みなみかわ

■出演：井口浩之(ウエストランド)、小宮浩信(三四郎)

■有識者：もあいかすみ(管理栄養士)

【配信情報】

■リアルタイム配信(番組公式X特設ページ)：https://x.com/i/events/2036610177621749760

■見逃し配信：TVer：https://tver.jp/series/sro2a7t7te

■番組アーカイブ：

YouTube：https://www.youtube.com/@walkerplustv

番組公X：https://x.com/i/events/2036610177621749760