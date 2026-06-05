神奈川県横須賀市のパン店「北原製パン所」の店主・北原俊勝さんは、82歳の現役パン職人だ。毎日午前3時から仕込みを始め、配達を含めると15時間働き続ける。年金だけで生活できるにもかかわらず、「仕事が趣味」と笑い飛ばす。なぜ、これほどまでに働き続けられるのか。そして「老後の不安」とどう向き合ってきたのか。フリーライターの弓橋紗耶さんが取材した――。筆者撮影■深夜3時に出勤、7時半開店、そして配達へ…82歳の現