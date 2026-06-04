スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、負傷に見舞われたFWラミン・ヤマル（バルセロナ）の状態について語った。スペインメディア『マルカ』が3日、同監督のコメントを伝えている。ヤマルについては、所属クラブのバルセロナの一員として出場した4月22日のラ・リーガ第33節セルタ戦で、40分にPKで先制ゴールを奪ったが、このキックの後に負傷。左足ハムストリングのケガに見舞われ、一足早くシーズンを終えてい