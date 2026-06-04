老いを感じるほど年齢を重ねてはいないけれど、若い頃との違いが身にしみる40代。「マルサイの惑いっぱなし40代」では、現在46歳、3人の息子と夫と暮らすイラストレーターのマルサイさんが、美容やファッションをはじめとした40代の悩みに、七転八倒しながら向き合っていきます。今回は「人生初のフルマラソンへの挑戦」について。46歳、人生初のフルマラソンに挑戦ランニングを始めてから5km、10km、ハーフマラソンの大会を何度か