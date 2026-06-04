組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！着るだけですらりと見えるIラインワンピースの使い勝手のいい形はそのままに、素材だけをマイナーチェンジ。リッチな質感を落ち着ける渋みのある色の1枚を選んで、新鮮さをプラス。【POINT】細身のシルエットでありながら、体のラインは拾いすぎないほどよいゆとりのあるワンピース。取り外し可能な肩パッド入