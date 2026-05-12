「studio CLIP」が、世代を超えて愛される絵本キャラクター『ノンタン』とのコラボレーション！ 初夏にぴったりな、明るくて色鮮やかな生活雑貨を37型が登場します。2026年5月13日（水）から、公式WEBストア 「and ST (アンドエスティ）」と、国内のstudio CLIP店舗などで発売されます。

（写真）【studio CLIP×ノンタン】キュートな生活雑貨

studio CLIP×ノンタン

今回のコラボレーションでは、インテリアやキッチン雑貨や夏物雑貨が新発売。

可愛さはもちろん、使い勝手もいいアイテムは日常生活をサポートしてくれます。アイテムのカラー使いにもこだわり、ストライプ柄やバイカラーなど、大人でも使いやすいトレンドライクなデザインに仕上げられています。

可愛い雑貨など37型が登場！

プリントマグ \2,490 撥水プレート \2,200

今回登場するのは37型！

ノンタンがバナナを持っているデザインの「撥水プレート」とピンク×グリーンが目を引くノンタンのお顔がプリントされた「プリントマグ」で、朝食やおやつが楽しい時間になりそう。

ほかにも、これからの季節にぴったりな「がま口保冷バッグ」、「ペルチェ付きハンディファン」、日常で使えるポーチ類や「ぬいぐるみキーホルダー」、おうちを彩る「立体一輪挿し」など、可愛いアイテムが勢揃いします。

リアル店舗限定！オリジナルステッカープレゼント

「studio CLIP」のリアル店舗にて、ノンタンコラボアイテム1点以上を含む、税込5,000円以上購入すると、コラボステッカーセットがプレゼントされます。

※なくなり次第終了。

※WEB、アンドエスティストアでのノベルティ配布はありません。

カラフルでキュートなノンタンのアイテムをお店やWEBストアでチェックしてくださいね。

studio CLIP×人気絵本キャラクター『ノンタン』

発売日：2026年5月13日（水）10：00〜

※実店舗は店舗の営業時間に準ずる

取扱い店舗：

●studio CLIP店舗 ※一部除外店舗がございます。以下の「取り扱い除外店舗」をご確認ください。

●アンドエスティストア ららぽーと安城店、エミテラス所沢店の2店舗のみ

●公式WEBストア and ST

●ZOZOTOWN ※順次販売

●Rakuten Fashion ※順次販売

取り扱い除外店舗：

●studio CLIP 池袋ショッピングパーク店

●studio CLIP アウトレット全店

●アンドエスティストア ららぽーと安城店、エミテラス所沢店以外のアンドエスティストア

●daily CLIP全店

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