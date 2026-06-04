イラストレーターの星野ルネさんの漫画がインスタグラムで1800以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むアフリカ生まれ、日本育ちの作者。ある日、電車の中で1人のおじさんに声を掛けられました。とても疲れていた作者は、日本語があまり分からないふりをして、その場をやり過ごそうとしたのですが…という内容で、読者からは「確かにラスボス感ある」「空気を読む力って大切」「多言語話者あるあるか