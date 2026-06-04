県や岩国市などでつくる協議会は、アメリカ軍岩国基地周辺の昨年度の騒音状況をまとめました。25年ぶりにFCLPが行われた影響などで、前の年度と比べ騒音が増えました。岩国基地では、アメリカ海軍の空母艦載機およそ60機、アメリカ海兵隊機およそ50機、海上自衛隊機およそ30機、合わせて140機程度が運用されています。国・県・岩国市が基地周辺で測定した昨年度のうるささ指数＝W値は、比較可能な28地点中、23地点で前の年度より増