富裕層は「分散投資」を徹底している ライターとして取材活動を続けて感じることの一つに、資産を築いている方々は、ほぼ例外なく複数の資産に分散して投資をしていることが挙げられます。インデックスファンドへの積立投資に加えて、ゴールド、暗号資産（仮想通貨）、そして不動産。中にはアートやワインといったオルタナティブ資産まで保有している方もいます。 このことは、客観的な統計からも裏づけられ