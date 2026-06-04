吉村崇（C）モデルプレス

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モデルプレス＝2026/06/04】平成ノブシコブシ吉村崇が6月4日、「ノンストップ！」（フジテレビ系／月曜〜金曜：あさ9時〜）に生出演。嵐への想いを語った。

【写真】ノブコブ吉村、嵐メンバーとの仲睦まじい姿

吉村崇、嵐への想い


5月31日、東京ドームにて行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。同日放送された「サンデー・ジャポン」（TBS系／毎週日曜あさ9時54分〜）では「“ありがとう嵐”本日ラストステージ」と題し、吉村が嵐の魅力を解説。そこで吉村は「電気、水道、ガス、嵐、インフラですから」と嵐の偉大さを語っていた。

今回「ノンストップ！」では二宮和也のインタビュー映像を放送。共演者より「『電気、水道、ガス、嵐。嵐はインフラ』と語っていましたが二宮さんのお言葉いかがでしたか？」と聞かれた吉村は「インフラでしたね〜」とユーモアたっぷりに回答した。続けて「本当に素敵ですね。終わってもこういう風に明るくやっていますし、まだまだ物語続くんじゃないですか。わかんないですけど、勝手に想像してます」と目を細めていた。

吉村崇の言葉に反響


この放送を受け、ファンからは「続いてほしい！」「素敵な関係性」「吉村さんがそう言ってくれるの嬉しい」「胸熱」などと反響が上がっている。

吉村は、2020年に最終回を迎えた嵐の冠番組「嵐にしやがれ」（日本テレビ系）にて、コーナーの司会進行を長年務め「しやがれファミリー」として親しまれるなど、嵐と深い親交を見せていた。（modelpress編集部）

情報：フジテレビ

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