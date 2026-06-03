主砲として存在感高めるソフトバンク・栗原陵矢1日に公開されたパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に五十嵐亮太氏、能見篤史氏、中田翔氏が出演し、ソフトバンクの栗原陵矢内野手の打撃を高く評価した。栗原は先週の6連戦で4本塁打を放つなど、5月は11本塁打を記録。6月1日時点で16本塁打と12球団トップに立っている。同31日の広島戦では6回に16号2ランを放った。好調の要因について中田氏は次