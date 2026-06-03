実家の片付けは思った以上に大変。ものを捨てるのが苦手だった整理収納アドバイザーのよしいさん（40代・2児の母）は、仕事や育児をしながらお父様の遺品整理をしたことで「片付け方」を工夫し始めたそう。書類や写真など、「いざというときに家族が困らない」ものの整え方を紹介します。1：重要書類は「どこになにがあるか」見やすくする父が亡くなったあと、悲しむ暇もなく始まったのが大量の手続きでした。役所、銀行、保険…。