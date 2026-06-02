キャセイパシフィック航空は、香港〜アルマトイ線を2027年第1四半期に新規就航すると発表した。週3往復を運航する。機材はエアバスA330-300型機を使用する。カザフスタンは中央アジア最大の経済規模を持ち、製造業・鉱業・工業生産が主要産業。香港にとって同地域最大の貿易相手国かつ主要輸出市場でもある。2029年にはアジア冬季競技大会の開催が予定されており、観光需要の拡大も見込まれる。香港とカザフスタン間を結ぶ唯一の直