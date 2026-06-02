Swatchは、関西国際空港の第1ターミナルに「スウォッチストア関西国際空港」を6月2日にオープンした。国内の空港では初となるSwatch直営店で、最新コレクションや定番アイテムのほか、キッズウォッチブランド「Flik Flak」、オメガとのコラボレーションによる「Bioceramic MoonSwatch Collection」、ブランパンとのコラボレーションによる「Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Collection」などSwatch製品をフルラインナップで取り揃