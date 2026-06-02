過剰医療眼前に迫る医療崩壊の背景には、日本医師会が放置してきた「過剰医療」「無駄な医療」という根深い問題が横たわっている。本来、パブリックであるべきものに市場原理を持ち込んだ構造上の欠陥。それを頭に入れれば、医療界の問題をクリアに理解できるはずだ。＊＊＊医師で医療経済ジャーナリストの森田洋之氏が言う。「今、日本が抱えている医療崩壊を招きかねない状況は、そもそも過剰医療が原因なので、それを是正