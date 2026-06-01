2025年12月に完成した2階建ての注文住宅で暮らす日刊住まいライターは、夫婦と4歳・2歳双子で暮らす5人家族です。、「せっかくの新居、“遊び心”を取り入れたい」そんな思いでスキップフロアを採用したそう。今回はライターが実際に住んでみて気づいた、スキップフロアのメリットとデメリットについて語ります。新居に憧れの「スキップフロア」を採用筆者は夫婦＋4歳・2歳双子で暮らす5人家族です。2025年12月に、地元の工務店に