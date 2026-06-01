久松宏輝トレーナー推奨…手打ち改善→飛距離が伸びる「横方向へのスキップ」小学校低学年の選手に多い“手打ち”。飛距離アップに繋がる下半身主導のスイングを習得させたいと思っても、「どう教えればいいのか」と悩む指導者や保護者も多いのではないだろうか。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、軸足の強い蹴りを生む「横方向へのスキップドリル」を紹介している。飛距離アッ