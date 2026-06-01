久松宏輝トレーナー推奨…手打ち改善→飛距離が伸びる「横方向へのスキップ」

小学校低学年の選手に多い“手打ち”。飛距離アップに繋がる下半身主導のスイングを習得させたいと思っても、「どう教えればいいのか」と悩む指導者や保護者も多いのではないだろうか。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、軸足の強い蹴りを生む「横方向へのスキップドリル」を紹介している。

飛距離アップへ欠かせない動きが体重移動。軸足の股関節に溜めた力を、強く前足に移し替えることでスイングスピードが上がり、長打が可能になる。そのためには軸足を投手側に強く蹴る動きが必要になる。

久松さん推奨のドリルはシンプルだが、ハードだ。まず、肩幅より広めの足幅で立ち、その場で左右交互にピョンピョン跳ぶ。この動きを続けたまま横方向にスキップする。右方向へ移動する場合は、左足で強く蹴ることを意識する。

この動きを繰り返して5メートルくらい移動したら、逆の左方向へ。今度は右足で強く蹴る意識を持つ。スキップの連続でハードだが、楽しみながらできるメニューだ。「なるべく遠くに跳ぶことが大事です。上ではなく横に強く跳ぶようにしてください」とアドバイスを送る。

このドリルで、軸足を投手側に強く蹴る動きが身につく。打撃動作でステップした時に軸足を前に強くぶつけていくことで爆発的なパワーを生み出し、強いスイングを可能にする。久松さんは、5メートルの距離で2往復程度行うことを勧める。日々取り組むことで、打撃は変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）