全国大会に12回出場…比叡山軟式野球部の西川弘基監督が明かす“現状”チーム数や部員数が多く、プロの興行もあり華やかな硬式野球。だが、そこにはない魅力が軟式野球にある。日本高野連による2025年5月末の集計によれば、全国に硬式は3768チームあり、部員12万5381人が在籍している。対して軟式は369チーム。部員数は2016年に1万人を割り込み、昨年度は7663人だった。ライバルが多く、阪神甲子園球場で開かれる全国大会を目指