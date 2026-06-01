フィリーズ戦【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースのライアン・ウォード外野手が31日（日本時間1日）、本拠地フィリーズ戦でメジャー1号を放った。この日がドジャースタジアムでのデビュー戦で、待望の一発にファンからは大歓声が起こった。「7番・左翼」でドジャースタジアムでの初出場となったウォードは、4回先頭の第2打席で右翼席へ豪快なアーチをかけた。飛距離は400フィート（約121.9