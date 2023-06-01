球団発表ドジャースは31日（日本時間6月1日）、ポール・ガーベイス投手をマイナーにオプション降格させ、ジャック・ドレイヤー投手を負傷者リスト（IL）から復帰させた。身長2メートル8センチのガーベイスは、5月に2試合に登板して防御率1.80だった。ドレイヤーは今季20試合に登板して防御率2.08をマーク。16日（同17日）の練習中に左肩の違和感を訴えてIL入りしていた。軽傷のため大事を取ってのIL入りだった。（Full-Count