インスタグラムやTikTokなどのSNSで話題の「劇的ビフォーアフター」動画。今回は、人気サロン「AFLOAT銀座」「前髪カット専門店AngeReve銀座」の代表兼トップスタイリストの仲道弘泰さんのインスタグラム（https://www.instagram.com/nakamichi0212?igsh=dHkxejJ1dXNyOXg0）で公開された、前髪に関する悩みを持つ女性客をカットで大変身させる動画を紹介します。「いいね」が1000件を超えた同動画の内容とは……。【写真】女性の